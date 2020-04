Vi Presento i Nostri, il film in onda mercoledì 15 aprile su NOVE (Di martedì 14 aprile 2020) Vi Presento i Nostri, il film con Ben Stiller in onda mercoledì 15 aprile su NOVE. Trama e trailer Mercoledì 15 aprile sul canale NOVE andrà in onda Vi Presento i Nostri, l’ultimo capitolo del franchise con Ben Stiller, ormai un classico. L’appuntamento è per mercoledì 15 aprile alle 21:30 su NOVE, il nono canale del digitale terrestre del gruppo Discovery. Il fillm è diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. Il film è l’ultimo del franchise, composto da “Ti Presento i Miei” e “Mi Presenti i tuoi?”, e ha incassato più di 310 milioni di dollari nel 2010, anno di uscita nei cinema. In Italia il film ha incassato circa 4,9 milioni di dollari. Ecco un trailer in italiano: Vi Presento i Nostri la trama del film in onda stasera su NOVE I ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 14 aprile 2020) Vi, ilcon Ben Stiller inmercoledì 15su. Trama e trailer Mercoledì 15sul canaleandrà inVi, l’ultimo capitolo del franchise con Ben Stiller, ormai un classico. L’appuntamento è per mercoledì 15alle 21:30 su, il nono canale del digitale terrestre del gruppo Discovery. Il fillm è diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. Ilè l’ultimo del franchise, composto da “Tii Miei” e “Mi Presenti i tuoi?”, e ha incassato più di 310 milioni di dollari nel 2010, anno di uscita nei cinema. In Italia ilha incassato circa 4,9 milioni di dollari. Ecco un trailer in italiano: Vila trama delinstasera suI ...

