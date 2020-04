Very Insta People, intervista a Sonia Paladini – mamma creator fondatrice di @Thediaryofsonia (Di martedì 14 aprile 2020) La protagonista di oggi per V.I.P. è Sonia Paladini, una mamma creator ideatrice e fondatrice del progetto @thediaryofSonia. Fotografa, blogger e appassionata di comunicazione e lifestyle ha fatto della sua passione il suo impegno quotidiano raggiungendo traguardi importanti su scala nazionale sia in ambito digital che social. D: Sonia, sei una mamma creator. Come svolgi queste due impegnative attività? R: Sono due attività bellissime e che fin da subito ho svolto con molto entusiasmo ed impegno. Ho la fortuna di poter lavorare in casa, avendo un piccolo casale che ho trasformato in studio e avendo mio marito al mio fianco che si occupa della realizzazione delle ricette che ci vengono commissionate. Un team dev’essere assolutamente affiatato per poter funzionare bene, sia sul lavoro che nella gestione della famiglia.Mi sono avvicinata al Food Stylist e alla ... Leggi su nonsolo.tv Very Insta People - intervista esclusiva a Luca Sessa di ‘Per un pugno di capperi’

