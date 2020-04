Veera Kinnunen su Ballando con le stelle | “Se vorranno fare…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 14 aprile 2020) Tra le principali protagoniste dicon leha recentemente rilasciato un’intervista a Lifestyleblog.it parlando della sua esperienza all’interno del programma di Milly Carlucci e non solo. In base alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la nuova edizione del talent di danza, che doveva prendere il via lo scorso 28 marzo, potrebbe anche partire in estate. Cosa ne pensa la ballerina?, l’importante è ballare L’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero, ha costretto tutti a cambiare la propria vita. Questo non ha risparmiato nemmeno la televisione che ha dovuto adattare all’emergenza il palinsesto dei programmi. Tra cancellazioni, variazioni e spostamenti, anchecon leè stato coinvolto dai provvedimenti. La trasmissione potrebbe prendere il via in piena estate ...