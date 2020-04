Vallo di Diano, la Regione Campania revoca la “zona rossa” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una buona notizia per il Vallo di Diano. La Regione Campania ha infatti deciso di revocare lo status di “zona rossa” per i comuni di Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana e Auletta. In Campania restano dunque tre le “zone rosse“, si tratta di Paolisi (in provincia di Benevento) e di Lauro e Ariano Irpino (entrambe province di Avellino). Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno, con riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Polla, Auletta, Caggiano e Atena Lucana, ha comunicato che, sulla base della situazione dell’esiguo numero dei casi positivi ancora sussistenti nei cinque comuni, “non si ritiene più necessario il rinnovo dell’Ordinanza, considerando che la situazione è in netto miglioramento e che nell’ultima settimana sono stati effettuati circa 120 tamponi ... Leggi su anteprima24 Aumentano i contagi nel Vallo di Diano e nel cratere : i dati di ieri notte

