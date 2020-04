Valeria Marini | “Grazie agli angeli che si sacrificano per gli altri”

Leggi su chenews

(Di martedì 14 aprile 2020)sul suo profilo Instagram ha postato una foto con una didascalia davvero importante. La showgirl ha ringraziato tutti gli operatori sanitari.(fonte da gettyimages)Un bel messaggio quello della showgirl comparso sul suo profilo social. L’imprenditrice, anche lei in quarantena, ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari che si stanno battendo per debellare questo virus. Ormai è passato più di un mese da quando l’epidemia è scoppiata in tutta Italia. Adesso sembra che la curva stia scendendo, ma come assicurano esperti e governo purtroppo bisogna convivere con il virus. Molto difficilmente questo verrà sconfitto del tutto. L’unica arma per mettere fine al contagio è il vaccino, sul quale fior fiori di medici stanno lavorando. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – GIANLUIGI MARTINO, ...