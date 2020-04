Vaccino anglo-italiano c'è l'ok degli esperti: "Ottime le premesse il più vicino alla cura" (Di martedì 14 aprile 2020) Francesca Angeli C'è il parere positivo pure dell'Istituto superiore di sanità. Rezza la definisce "una ricerca promettente". Primi "trial" su 550 volontari Possibili tempi veloci perché sono già noti indirettamente anche gli effetti collaterali Usa Effetti collaterali indirettamente già testati e buona risposta immunitaria. Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità, sempre molto cauto nel dare speranze che non si fondino su precise evidenze scientifiche conferma grande interesse per lo studio sul Vaccino per il Sars Cov 2 che vede la collaborazione dell'Istituto Jenner dell'Università di Oxford e la Advent srl, società Irbm che ha sede a Pomezia. Gli studi per mettere a punto una profilassi efficace nei confronti del Covid 19 si stanno moltiplicando nel mondo, sono circa ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 aprile 2020) Francesca Angeli C'; il parere positivo pure dell'Istituto superiore di sanità. Rezza la definisce "una ricerca promettente". Primi "trial" su 550 volontari Possibili tempi veloci perché sono già noti indirettamente anche gli effetti collaterali Usa Effetti collaterali indirettamente già testati e buona risposta immunitaria. Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità, sempre molto cauto nel dare speranze che non si fondino su precise evidenze scientifiche conferma grande interesse per lo studio sulper il Sars Cov 2 che vede la collaborazione dell'Istituto Jenner dell'Università di Oxford e la Advent srl, società Irbm che ha sede a Pomezia. Gli studi per mettere a punto una profilassi efficace nei confronti del Covid 19 si stanno moltiplicando nel mondo, sono circa ...

