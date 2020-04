USA, oltre 1500 morti da coronavirus in 24 ore: superate le 23mila vittime (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – morti da coronavirus in aumento negli Stati Uniti che, nelle ultime 24 ore, hanno registrato 1.509 morti, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell’epidemia nel Paese, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. Nel frattempo, sembra rientrare la polemica tra il Presidente Donald Trump e il virologo Anthony Fauci, a capo della task force, dopo l’intervista del professore alla Cnn in cui aveva detto che chiudere il Paese prima avrebbe evitato molte vittime. “È ovvio che vi sarebbero stati meno morti“, ha osservato, negando però che fosse una critica a Trump. “L’unica volta in cui io e la dottoressa Birx gli abbiamo raccomandato il lockdown, ha agito subito” con misure di mitigazione, ha precisato Fauci. Immediata la risposta del Presidente ... Leggi su quifinanza Coronavirus - tutte le notizie della notte – Negli Usa oltre 23 mila morti - ma il picco sembra passato. Trump frena sulle riaperture in ordine sparso. In Cina zero morti in un giorno - 86 nuovi casi importati

Coronavirus - oltre 103.000 i positivi in Italia. Negli Usa più di 1.500 decessi nelle ultime 24 ore – DIRETTA

Coronavirus - oltre 22mila vittime negli Usa. Francia - lockdown prolungato fino all’11 maggio. Boris Johnson negativo al test. Von der Leyen : “Morto membro staff della Commissione Ue” (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –dain aumento negli Stati Uniti che, nelle ultime 24 ore, hanno registrato 1.509, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell’epidemia nel Paese, ha superato le 10.000per Covid-19. Nel frattempo, sembra rientrare la polemica tra il Presidente Donald Trump e il virologo Anthony Fauci, a capo della task force, dopo l’intervista del professore alla Cnn in cui aveva detto che chiudere il Paese prima avrebbe evitato molte. “È ovvio che vi sarebbero stati meno“, ha osservato, negando però che fosse una critica a Trump. “L’unica volta in cui io e la dottoressa Birx gli abbiamo raccomandato il lockdown, ha agito subito” con misure di mitigazione, ha precisato Fauci. Immediata la risposta del Presidente ...

Agenzia_Ansa : In Usa i casi di coronavirus sono arrivati ad oltre 572 mila, i morti hanno superato i 23 mila. #ANSA - repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 10 mila morti in Gran Bretagna. Negli Usa mezzo milione di casi [aggiornamento delle 2… - Adnkronos : #Coronavirus, oltre 23mila morti negli #Usa - zazoomblog : Coronavirus oltre 103.000 i positivi in Italia. Negli Usa più di 1.500 decessi nelle ultime 24 ore – DIRETTA -… - zazoomnews : Coronavirus oltre 103.000 i positivi in Italia. Negli Usa più di 1.500 decessi nelle ultime 24 ore – DIRETTA -… -

Ultime Notizie dalla rete : USA oltre Coronavirus, oltre 22mila vittime negli Usa. Francia, lockdown prolungato fino all’11 maggio Il Fatto Quotidiano