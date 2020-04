Urban Vision e Toiletpaper | insieme a favore della Protezione Civile

(Di martedì 14 aprile 2020) Dopo aver fatto sentire il proprio supporto mettendo a disposizione gratuitamente tutti i propri impianti pubblicitari digitali di Milano per veicolare messaggi di pubblica utilità, Urban Vision torna con un altro progetto solidale. Questa volta insieme a Toiletpaper.

Wired.it

Abbiamo collaborato per un film di cui ero uno dei produttori» racconta Gianluca De Marchi, Amministratore Delegato di Urban Vision. «Una collaborazione artistica che ho sempre ritenuto stimolante, ...Urban Vision e TOILETPAPER uniti per una campagna sociale per lanciare un messaggio universale di condivisione, di unione e d’invito a donare a favore del Dipartimento della Protezione civile ...