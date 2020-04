Università | al ministro e ai rettori | i docenti non sono ‘droni’ della didattica Le

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) In forma di lettera aperta. Illustre, cari colleghi, in questi giorni, così amaramente difficili, abbiamo letto mirabilie sul nostro sistema universitario. Abbiamo letto che “l’Università regge”, che “nessun giovane perderà tempo”, abbiamo letto dell’eccellenzaricerca medica, tirata in ballo non per la sua strenua rincorsa, ma per sostenere come la lotta al virus potesse contare su armi eccezionali. Insomma, abbiamo ascoltato una interpretazione tutta tesa a descrivere la straordinaria capacità universitaria di far fronte a una sfida perfettamente affrontabile. Non abbiamo sentito nulla sulla realtà rocambolesca di questi sforzi, né tantomeno sulle difficoltà croniche di finanziamento e di funzionamento che tenevano già in grave tensione il sistema universitario (come, del ...