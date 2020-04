Una Vita anticipazioni puntata 15 aprile 2020: Lucia derubata da Telmo (Di martedì 14 aprile 2020) Intrighi, equivoci e passioni continuano a caratterizzare la soap Una Vita. Per Lucia è in arrivo una pessima notizia, e proprio alla vigilia delle nozze con Telmo. In realtà, i due innamorati sono vittime delle macchinazioni del priore Espineira e di padre Bartolomé, che sono d’accordo con Samuel. Nel frattempo, Tito torna sul ring e mette in atto il piano che ha architettato con Inigo, mentre Celia è furiosa alla notizia del trasferimento di Ramon…… Una Vita anticipazioni puntata 15 aprile 2020: un crudele inganno Lucia scopre una terribile verità: Telmo, in virtù della procura da lei conferitagli, ha trasferito tutto il denaro della fondazione Vàlmez all’Ordine del Cristo Giacente. Il perfido piano di Espineira e Samuel è finalmente riuscito con la complicità di padre Bartolomé, che ha ... Leggi su pianetadonne.blog Flavio Insinna - una super novità per l’amato conduttore Rai : la conferma

