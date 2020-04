Un premio a chi paga le tasse durante l’emergenza sanitaria di Covid-19

(Di martedì 14 aprile 2020) Tanti, troppi i settori produttivi che sono stati costretti a cessare le proprie attività a causa dell’emergenzaper-19. Un’immobilità che va avanti da settimane ormai e che minaccia l’intero Paese, con l’ombra della crisi economica dietro l’angolo. Per far fronte a tutte le problematiche che la crisi porterà con sé, il Governo ha messo a punto il cosiddetto Decreto Cura Italia, approvato lo scorso 16 marzo ed entrato in vigore il 18. Il Decreto offre ad imprese e lavoratori autonomi la possibilità di posticipare una serie di incombenze fiscali. Tuttavia, un emendamento introdotto del Decreto potrebbe offrire una chi rispetta le scadenze anche nel corso dell’emergenza. Sospensione delle, facoltativa Il maxi decreto, come molti sanno, prevede una serie di ...

GobbettiJP : @MEF_GOV @gualtierieurope @SACESIMEST @bancaditalia @ABI_Eventi @MISE_GOV @MediocreditoC VERGOGNOSO. Un premio a chi ha i soldi!! - flokant : @nemuriko82 Infatti c’è chi guarda solo il premio... quando molto più importanti sono i massimali e i call center e… - diego4all : Tasse, il “bollino blu” del Fisco che premia chi le paga durante l’emergenza – QuiFinanza - StefanBernstein : @____Paolo___ @ricpuglisi Pienamente d'accordo. Però chi ci mandiamo a fare i prof? - Ciccio Borghi cannoniere (fa… - PetagnaBonifazi : RT @CollarTurned_Up: ogni volta che alzo gli occhi al cielo dopo una dichiarazione di diaconale mi ricordo che c’è chi vorrebbe sostituirlo… -

Ultime Notizie dalla rete : premio chi

Finalmente anche chi non possa fisicamente partecipare alle proiezioni in sala potrà dunque vedere le opere in concorso e non solo». «Oggi – viene sottolineato ancora – Uno sguardo raro è un albero a ...Sarà anche assegnato un Premio del Pubblico, attraverso il conteggio dei like e permetterà, a chi avrà seguito il festival, di votare il proprio cortometraggio preferito tra i 5 ammessi alla ...