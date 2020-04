UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 20 al 24 aprile 2020 (Di martedì 14 aprile 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020:Leggi anche: Coronavirus: i “dottori” dei telefilm si sono riuniti per raccogliere fondiDistrutto dalla partenza di Arianna, Andrea vive il suo incubo peggiore: si ritrova in un mondo popolato solo da donne adoranti, mentre lui è incapace di dimostrare di essere cambiato. Ma, al suo risveglio, il Pergolesi avrà una bellissima sorpresa… Roberto, sempre più in guerra contro Greta, prova persino a colpire la donna nel lavoro, ma lei stavolta non sembra tanto intenzionata a soccombere e così decide di affrontarlo. Filippo riceve la visita improvvisa di chi intende provare a stabilirsi a casa sua, scombinando i suoi equilibri. Andrea si gode il ritorno di Arianna. Provocata da Ferri, che ormai neanche si cura più ... Leggi su tvsoap Un Posto al Sole : Luca Turco alias Nico Poggi - ricorda Ivo Garrani "mi trattava con tenerezza proprio come un nonno"

Un posto al sole anticipazioni settimana 20-25 aprile 2020 : un inaspettato e atteso ritorno

Un Posto al Sole - Patrizio Rispo (Raffaele) e le proteste del pubblico (Di martedì 14 aprile 2020)settimanaliUnalda lunedì 20 a venerdì 24:Leggi anche: Coronavirus: i “dottori” dei telefilm si sono riuniti per raccogliere fondiDistrutto dalla partenza di Arianna, Andrea vive il suo incubo peggiore: si ritrova in un mondo popolato solo da donne adoranti, mentre lui è incapace di dimostrare di essere cambiato. Ma, al suo risveglio, il Pergolesi avrà una bellissima sorpresa… Roberto, sempre più in guerra contro Greta, prova persino a colpire la donna nel lavoro, ma lei stavolta non sembra tanto intenzionata a soccombere e così decide di affrontarlo. Filippo riceve la visita improvvisa di chi intende provare a stabilirsi a casa sua, scombinando i suoi equilibri. Andrea si gode il ritorno di Arianna. Provocata da Ferri, che ormai neanche si cura più ...

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #21esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e online su @RaiPl… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #21esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e online su @RaiPl… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsoleclassic online per voi su @RaiPlay - zazoomnews : Un Posto al Sole: Luca Turco alias Nico Poggi ricorda Ivo Garrani mi trattava con tenerezza proprio come un nonno -… - Andreadesso : @claudiovelardi Però dai, siamo bravi a stanare con l'elicottero uno che solo soletto se ne sta a prendere il sole… -