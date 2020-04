Un posto al sole anticipazioni puntata 15 aprile 2020 | il piano di Roberto

(Di martedì 14 aprile 2020) Sempre più appassionanti, ledella soap Unalci raccontano degli intrighi di, che finge di accettare la decisione di Greta, mentre in realtà trama nell’ombra. Nel frattempo Katia, la madre di Nunzio, è molto arrabbiata per la vicenda di Vintariello, Fra Angela e Franco c’è una certa tensione, mentre Rossella spiazzerà tutti con un comportamento a sorpresa… Unal15: cosa nasconde? Greta Fournier ha rifiutato la proposta diFerri, dal quale aspetta un figlio, nonostante fosse economicamente vantaggiosa.incassa il colpo, e fra i due sembra tornare il sereno. Greta si rasserena perché è convinta di essersi ormai riconciliata con l’uomo, ma lui, che continua ad essere molto attratto dalla ragazza, ha di sicuro in ...

ninomenale : Vi siete sempre visti uomini e donne , beautiful, un posto al sole... mo all improvviso #Animalifantastici - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 15 aprile: cosa sta tramando Roberto? - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 20 al 24 aprile 2020 - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni settimana 20-25 aprile 2020 | un inaspettato e atteso - infoitcultura : Un Posto al Sole | Patrizio Rispo Raffaele e le proteste del pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Le doti fisiche non mancano, la reattività tra i pali e la personalità nemmeno; serve forse quel pizzico di fortuna e di convinzione nei suoi mezzi che ancora non gli ha permesso di guadagnarsi un ...Un Posto al Sole, le anticipazioni del 15 aprile 2020. Nella puntata di Un Posto al Sole, che andrà in onda il 15 aprile 2020, vedremo che Katie è molto indignata per il fatto che si è dato molto spaz ...