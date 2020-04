Un fallimento che fu un successo

matteograndi : Se Macron faccia bene o meno lo diranno i fatti. A oggi la Francia è un Paese che ha un piano. È un Paese che dice:… - matteosalvinimi : Altro fallimento in Europa, altri giorni persi. È ancora attuale quanto detto ieri sera da Floris. È il momento di… - CarloCalenda : No. Ha senso restarci perché ci da accesso a un enorme mercato, ci consente di negoziare accordi equi con altri pae… - Massimo898 : @capuanogio Giornali già messi male ora sull'orlo del fallimento,facile capire perchè spingono così tanto per ripar… - danielagatelli1 : RT @nonfaretardi: Vogliamo dire a Fanfara e Galera che ci siamo rotti il cazzo di sentirci dire state in casa?NOI SIAMO IN CASA. SIETE VOI… -

fallimento che Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : fallimento che