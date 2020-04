Ultime notizie Coronavirus: bollettino 15 aprile 2020. Guariti, morti e nuovi casi (Di martedì 14 aprile 2020) Ultime notizie Coronavirus: bollettino 15 aprile 2020. Guariti, morti e nuovi casi Ultime notizie Coronavirus: ogni giorno alle ore 18 la Protezione Civile comunica l’aggiornamento con i dati che riguarda il Coronavirus. Un appuntamento fisso e molto seguito tramite il quale il Paese apprende l’andamento del picco dei contagi: proprio l’elemento su cui, insieme alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico, il decisore pubblico si base per assumere le determinazioni circa le regole da far seguire alla popolazione. Ultime notizie Coronavirus, i dati Stando ai dati del 14 aprile 2020 nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 104.291 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 162.488 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.363 in ... Leggi su termometropolitico Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 20 : 10

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Calano i ricoverati - 602 morti e 1695 guariti

