“Uguale al soldato Jane”. Tallulah, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis si rasa a zero ed è la fotocopia della mamma (Di martedì 14 aprile 2020) Tallulah Willis come mamma Demi Moore in ”soldato Jane”. La quarantena dovuta dalla panDemia che sta interessando tutto il mondo ha visto riunire nella stessa casa gli ex coniugi Bruce Willis, 65 anni e Demi Moore, 57, insieme alle tre figlie Tallulah, 26, Scout, 28, e Rumer, 31 e i loro compagni. Una di loro, Tallulah, ha postato, sul suo profilo Instagram una foto in cui indossano tutti lo stesso pigiama a righe bianche e verdi. Divorziati dal 2000 dopo dodici anni di matrimonio, le due star di Hollywood sono sempre rimasti amici e hanno continuato a vedersi anche per il bene delle figlie. Non solo, hanno anche partecipato alle nuove nozze l’uno dell’altra. Nel 2005 Demi ha sposato il collega Ashton Kutcher, nel 2013 è arrivato il divorzio, mentre Bruce è convolto a nozze con Emma Heming nel 2009.



