Uccide la moglie, ma finge che sia malata di Coronavirus per evitare sospetti (Di martedì 14 aprile 2020) Uccide la moglie, ma finge sia malata di Coronavirus per evitare di essere arrestato Aveva chiesto il divorzio da suo marito, Gretchen Anthony, e da quel momento di lei se ne sono perse le tracce. Da oltre un mese la donna non si vedeva e non si sentiva ma, secondo suo marito David, Gretchen era in isolamento da Covid-19. Dal giorno in cui la donna aveva annunciato di voler chiedere il divorzio, David aveva comunicato con la famiglia di lei, spiegando che la moglie fosse malata e che non poteva rispondere. Gretchen, 51 anni, è scomparsa nel nulla. La sera prima della sua scomparsa aveva avuto un battibecco acceso con il marito, anche i vicini di casa hanno avvertito le grida concitate della coppia. Poi Gretchen è scomparsa e suo marito ha messo in piedi la farsa del Coronavirus per evitare di essere denunciato per omicidio. Ha cercato di tenere in piedi questa ... Leggi su tpi Tenta di uccidere la moglie e suicidarsi : arrestato. Dietro il gesto forse una storia di malattia

Il Covid in pochi giorni uccide marito e moglie. «Mortalità cittadina - dati da approfondire»

Marito uccide moglie e si suicida : era convinto avesse il Coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020)la, masiadiperdi essere arrestato Aveva chiesto il divorzio da suo marito, Gretchen Anthony, e da quel momento di lei se ne sono perse le tracce. Da oltre un mese la donna non si vedeva e non si sentiva ma, secondo suo marito David, Gretchen era in isolamento da Covid-19. Dal giorno in cui la donna aveva annunciato di voler chiedere il divorzio, David aveva comunicato con la famiglia di lei, spiegando che lafossee che non poteva rispondere. Gretchen, 51 anni, è scomparsa nel nulla. La sera prima della sua scomparsa aveva avuto un battibecco acceso con il marito, anche i vicini di casa hanno avvertito le grida concitate della coppia. Poi Gretchen è scomparsa e suo marito ha messo in piedi la farsa delperdi essere denunciato per omicidio. Ha cercato di tenere in piedi questa ...

VIOLA_MARTELLA : RT @ToninoPiesco: Uccide la moglie e finge che sia affetta da coronavirus per evitare di destare sospetti: arrestato - MA_STAT_A_CAS : RT @ToninoPiesco: Uccide la moglie e finge che sia affetta da coronavirus per evitare di destare sospetti: arrestato - ToninoPiesco : Uccide la moglie e finge che sia affetta da coronavirus per evitare di destare sospetti: arrestato - Giovann06668179 : @Fabio0172 @FrankJack90 @Cucinoio1 @alarm_phone @smhumanitario Non ci sono.italiani vero? È sono tutti venuti col b… - giovanniproto67 : RT @Coronavirus24h7: RT @giovanniproto67: RT @giovanniproto67: #Disoccupati #Suicidi Uccide moglie, figlie e cane, poi si suicida: da una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie Uccide la moglie e finge che sia affetta da coronavirus per evitare di destare sospetti: arrestato Leggo.it Uccide la moglie, ma finge che sia malata di Coronavirus per evitare sospetti

Dal giorno in cui la donna aveva annunciato di voler chiedere il divorzio, David aveva comunicato con la famiglia di lei, spiegando che la moglie fosse malata e che non poteva rispondere. Gretchen, 51 ...

Uccide la moglie e finge che sia affetta da coronavirus per evitare di destare sospetti: arrestato

Uccide la moglie e fa credere a tutti che sta in isolamento per il coronavirus. Gretchen Anthony è scomparsa da casa da un mese dopo aver chiesto il divorzio al marito David. Da quel giorno il 43enne ...

Dal giorno in cui la donna aveva annunciato di voler chiedere il divorzio, David aveva comunicato con la famiglia di lei, spiegando che la moglie fosse malata e che non poteva rispondere. Gretchen, 51 ...Uccide la moglie e fa credere a tutti che sta in isolamento per il coronavirus. Gretchen Anthony è scomparsa da casa da un mese dopo aver chiesto il divorzio al marito David. Da quel giorno il 43enne ...