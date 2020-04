Tv lutto | il giornalista e conduttore Rai è morto all’improvviso a 58 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Èoggi a Roma ilRai,televisivo e telecronista sportivo italiano Franco Lauro. Ilaveva 58ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket. Il, a quanto si apprende, sarebbe deceduto nella sua abitazione a causa di un infarto. Lauro era nato a Roma il 25 ottobre 1961 e prima di entrare in Rai aveva lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane. Si era specializzato nel calcio mercato. In tv aveva esordito nel 1981 in un’emittente locale. Per dueera stato anche lo speaker ufficiale del Palazzo dello Sport. Nel 1982-83 era stato impegnato nelle telecronache del campionato di calcio, per la trasmissione Roma e Lazio dal 1º minuto in onda su TeleRegione.Era entrato in Rai all’inizio del 1984: in 28ha commentato 8 ...