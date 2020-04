Turisti stranieri violano la quarantena: polizia li obbliga a scrivere 500 volte “mi dispiace” per punizione (Di martedì 14 aprile 2020) Non sono riusciti a resistere alla tentazione di uscire a fare un giro per ammirare le meraviglie di quel posto in cui stavano trascorrendo una vacanza ma sono stati subito sorpresi dalla polizia che li ha puntiti con una punizione esemplare. È quanto successo a un gruppo di dieci Turisti stranieri rimasti bloccati in India che, nonostante il lockdown per il coronavirus, sono usciti per fare una passeggiata lungo la riva del Gange, a Rishikesh, città sacra indiana incastonata nell’Himalaya, capitale mondiale dello yoga, dove nel lontano 1968 anche i Beatles andarono a fare un ritiro spirituale. I dieci, proveniente da Israele, Messico, Australia e Austria, sono stati fermati dagli agenti che, come punizione, non gli hanno dato una multa ma bensì li hanno costretti a scrivere 500 volte “i’m sorry”, “mi dispiace”. Un po’ come ... Leggi su ilfattoquotidiano "Spiagge aperte solo agli spagnoli : Madrid verso lo stop ai turisti stranieri in estate"

Coronavirus - in India 1.200 casi. Un portale per aiutare i turisti stranieri bloccati dal lockdown

Coronavirus - agriturismo : disdette di turisti stranieri in Toscana. A rischio presenze aprile e maggio (Di martedì 14 aprile 2020) Non sono riusciti a resistere alla tentazione di uscire a fare un giro per ammirare le meraviglie di quel posto in cui stavano trascorrendo una vacanza ma sono stati subito sorpresi dallache li ha puntiti con una punizione esemplare. È quanto successo a un gruppo di diecirimasti bloccati in India che, nonostante il lockdown per il coronavirus, sono usciti per fare una passeggiata lungo la riva del Gange, a Rishikesh, città sacra indiana incastonata nell’Himalaya, capitale mondiale dello yoga, dove nel lontano 1968 anche i Beatles andarono a fare un ritiro spirituale. I dieci, proveniente da Israele, Messico, Australia e Austria, sono stati fermati dagli agenti che, come punizione, non gli hanno dato una multa ma bensì li hanno costretti a500“i’m sorry”, “mi dispiace”. Un po’ come ...

Corriere : In India turisti stranieri costretti a scrivere “I’m sorry” per 500 volte - Corriere : In India turisti stranieri costretti a scrivere “I’m sorry” per 500 volte - Noovyis : (Turisti stranieri violano la quarantena: polizia li obbliga a scrivere 500 volte “mi dispiace” per punizione) Pla… - kyuzo68 : @tinapica88 @asia_anast_sia Ovviamente vogliamo che i turisti stranieri vengano qua, eh... Altrimenti si appanna la… - maurix591 : RT @Corriere: In India turisti stranieri costretti a scrivere “I’m sorry” per 500 volte -