Turismo e attività culturali: riunione Franceschini – Regioni, ci saranno regole nuove (Di martedì 14 aprile 2020) Il prossimo decreto di aprile, superando l'approccio intersettoriale finora adottato, terra' conto delle peculiarita' del comparto con misure ad hoc Leggi su firenzepost (Di martedì 14 aprile 2020) Il prossimo decreto di aprile, superando l'approccio intersettoriale finora adottato, terra' conto delle peculiarita' del comparto con misure ad hoc

Corriere : Ma come sarà l'estate 2020? Bisognerà andare in spiaggia con la mascherina? Le vacanze si faranno, dice il sottoseg… - CRBasilicata : Task Force Attività Produttive: sul Turismo il prossimo webinar. Il tavolo di concertazione e confronto con l’ Apt… - FiGugliucci : RT @venetolavoroRV: L'impatto dell'emergenza #COVID19 sul #lavoro dipendente: pubblicati i dati aggiornati. Dal 23 febbraio 2020 persi in #… - FirenzePost : Turismo e attività culturali: riunione Franceschini – Regioni, ci saranno regole nuove - TassoneMirko : Turismo, Tassone chiede a Santelli 'Un piano di rilancio modulato delle attività” - Il Redattore -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo attività «Turismo, crisi nera. E il settore non è pronto a una “rivoluzione”» 9 colonne