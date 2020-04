Tricase | bambino morto azzannato dal cane Al funerale la sola presenza della mamma e

Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) Tutti hanno lettotragedia accaduta a, in provincia di Lecce, nel Salento. Lo scorso 11 aprile, undi soli 8 mesi è statodaldi famiglia, un corso. L’aggressione è risultata fatale e purtroppo ilnon ce l’ha fatta. Tutto è accaduto sotto gli occhi di suae sua nonna. Purtroppo l’aggressione è avvenuta in pochi secondi e nonostante i disperati tentativi die nonna, di staccare il, che avevala testa del, non c’è stato nulla da fare. È stato anche portato in ospedale, ma nemmeno i medici sono riusciti ad aiutarlo. Secondo quanto è stato reso noto, lae la nonna, insieme al piccolo, si erano recate alla loro casa di campagna, che si trova poco distante da quella dove vivono, proprio per dare da mangiare al. ...