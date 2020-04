Tour de France 2020 rinviato, si ferma anche la Grande Boucle (Di martedì 14 aprile 2020) Tour de France 2020 rinviato, si ferma anche la Grande Boucle. Dopo il Giro d’Italia rinviato un’altra competizione anche il Tour de France 2020 è stato rinviato a data da destinarsi. Gli organizzatori della Grande Boucle, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno dovuto rispettare gli ordini del presidente Macron. In Francia, infatti, sono state cancellati tutti gli eventi pubblici fino a metà luglio. Al momento non si sa se la gara verrà recuperata nei prossimi mesi, la decisione arriverà nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Parigi : rinviati Tour de France e Gran Premio F1 - conseguenza delle decisioni di Macron

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Francia nessun grande evento fino a metà luglio. Rinviato il Tour de France

Tour de France 2020 rinviato! Il Presidente Macron : “Nessun grande evento almeno fino a metà luglio” (Di martedì 14 aprile 2020)de, sila. Dopo il Giro d’Italiaun’altra competizioneildeè statoa data da destinarsi. Gli organizzatori della, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno dovuto rispettare gli ordini del presidente Macron. In Francia, infatti, sono state cancellati tutti gli eventi pubblici fino a metà luglio. Al momento non si sa se la gara verrà recuperata nei prossimi mesi, la decisione arriverà nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com

RaiSport : ????? Il @LeTour verso l'inevitabile rinvio Le nuove misure restrittive vietano in #Francia ???? grandi eventi fino a… - StraNotizie : Ciclismo, slitta il Tour de France: prende forza l'ipotesi agosto - Cyclingtimenews : +++Rinvio per il Tour de France+++ ???? Un duro colpo per gli organizzatori della Grande Boucle, chiamati nuovamente… - SportRepubblica : Ciclismo, slitta il Tour de France: prende forza l'ipotesi agosto - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Ciclismo, Tour de France verso il rinvio a causa del Coronavirus -