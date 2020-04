Tour de France 2020, la partenza potrebbe slittare al 25 luglio (Di martedì 14 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare le nuove date per il Tour de France 2020, dopo che il presidente della Francia, Macron, ha dichiarato la proroga del lockdown fino all’11 maggio e lo stop alle grandi manifestazioni fino a metà luglio. Secondo la Rosea, ora che sarà impossibile disputare la corsa nelle date fissate in origine, dal 27 giugno al 19 luglio, il Tour potrebbe corrersi dal 25 luglio al 16 agosto, oppure dall’1 al 23 agosto, dato che non ci saranno più problemi di sovrapposizione con le Olimpiadi. Al momento però l’unica certezza è che le tappe non si disputeranno a porte chiuse. Una decisione verrà annunciata entro il 15 maggio, ma forse sarà anche anticipato rispetto a questa deadline: l’UCI ha allungato la stagione fino a fine novembre per poter recuperare più gare ... Leggi su oasport Tour de France rinviato per coronavirus?/ Macron stoppa gli eventi fino a metà luglio

Tour de France 2020 - tutte le tappe : altimetria - calendario e percorso

