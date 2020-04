Toti fa partire l' estate in Liguria Riapre spiagge e cantieri navali

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 14 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus continua in Italia. Ma c'è chi ha fretta di ri, come lache per decisione del suo presidente Giovanni, va verso una riapertura massiccia proprio in vista della stagione estiva. "Noi abbiamo cercato di interpretare il Dpcm per riaprire lentamente alcune attivita' territoriali". Segui su affaritaliani.it