Torna il 14 aprile la truffa del buono Conad da 500 euro con bufala WhatsApp (Di martedì 14 aprile 2020) Pare essere Tornata in circolazione una vera e propria truffa legata al buono Conad da 500 euro, a quanto pare nell'ambito di una catena WhatsApp all'insegna di una bufala oggi 14 aprile. In particolare, si tratta di un messaggio che ricorda molto quello che abbiamo trattato a suo tempo sulle nostre pagine, con un testo virale che passa da uno smartphone all'altro ogni volta che qualcuno ci casca. Le vittime, infatti, diventano inconsapevolmente soggetti che alimentano un messaggio del tutto falso. Proviamo a conoscere meglio questo tipo di minaccia. Come si articola la truffa del buono Conad da 500 euro Per farvela breve, il messaggio WhatsApp ci dice che è possibile ottenere un buono Conad dal valore importante. Una sorta di codice sconto dal valore di ben 500 euro che fa gola a tutti, soprattutto in un periodo storico particolare come questo, se pensiamo al fatto che ... Leggi su optimagazine Il programma delle riaperture : dal 20 aprile a fine maggio chi torna a lavoro

Uomini e Donne torna il 20 aprile - arriva la conferma di Giovanna Abate : il VIDEO

