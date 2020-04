Tommaso Paradiso, da venerdì 17 il nuovo singolo «Ma lo vuoi capire?» (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo il grande successo di “Non Avere Paura” e “I nostri anni” dal 17 aprile arriva in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “Ma lo vuoi capire?”, da oggi disponibile in pre-save su Spotify. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), racconta quanto l’assenza della persona amata renda la vita senza senso. L’annuncio dell’uscita è stata data dallo stesso cantautore sui suoi social. “Ma lo vuoi capire?” è il terzo singolo della carriera solista di Tommaso Paradiso dopo aver lasciato i The Giornalisti, iniziata con il grande successo di “Non avere paura” entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e ... Leggi su giornalettismo Pino Scotto - il rocker che fa a pezzi Emma Marrone - Tommaso Paradiso ed Eros

Pino Scotto contro tutti : “La Marrone? Gianna Nannini con la diarrea. La D’Urso e la De Filippi in galera. Achille Lauro squallido come Tommaso Paradiso”

Elisa e Tommaso Paradiso lanciano “Andrà tutto bene” (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo il grande successo di “Non Avere Paura” e “I nostri anni” dal 17 aprile arriva in radio e sulle piattaforme digitali ildiintitolato “Ma lo?”, da oggi disponibile in pre-save su Spotify. Il brano, scritto dae Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), racconta quanto l’assenza della persona amata renda la vita senza senso. L’annuncio dell’uscita è stata data dallo stesso cantautore sui suoi social. “Ma lo?” è il terzodella carriera solista didopo aver lasciato i The Giornalisti, iniziata con il grande successo di “Non avere paura” entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e ...

_MiBACT : La musica per l'emergenza #COVID?19: #AndràTuttoBene è la canzone donata da Elisa e Tommaso Paradiso per la campagn… - dariofrance : Grazie a Elisa e a Tommaso Paradiso, la loro canzone 'Andrà tutto bene' è un atto di generosità in favore della Pro… - SkyTG24 : È stato pubblicato #AndràTuttoBene”, il brano di #TommasoParadiso ed #Elisa nato grazie a numerose dirette live su… - uservalentina : Venerdì nuovo pezzo di Tommaso Paradiso e io sono qui già pronta per piangere tutte le mie lacrime - CherryPress2 : “Ma lo vuoi capire?” il nuovo singolo di Tommaso Paradiso -