Tiziano Ferro lancia un appello al Governo | “I concerti si faranno? Chiedo delle risposte”

(Di martedì 14 aprile 2020)non sa se il suo tour estivo si potrà svolgere a causa dell’emergenza Coronavirus, il cantante ha chiesto aldi darerisposte Tramite collegamentodomenica è stato ospite a Che Tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai 2. Ad oggi stiamo attraversando ancora un momento molto delicato a causa dell’emergenza Coronavirus, il cantante a Che Tempo che Fa ha cantato ‘Il conforto’. Durante la quarantena in moltissimi sono stati costretti a chiudere, c’è tanta gente che in questo momento non può lavorare. Fabio Fazio ha chiesto ase anche il suo tour estivo ne risentirà a causa dell’emergenza Coronavirus. Il suo tour dovrebbe partire il 31 maggio da Lignano Sabbiadoro. Questa la risposta del cantante: “Ti ringrazio per questa ...

RollingStoneita : Gli indignati che criticano @TizianoFerro pensano che chi monta i palchi sia milionario? #13aprile - rockolpoprock : Tiziano Ferro da Fabio Fazio: le polemiche, e un intervento di Paolo Fresu - AlexNeedle_ : RT @RollingStoneita: Gli indignati che criticano @TizianoFerro pensano che chi monta i palchi sia milionario? #13aprile - KickingYew : RT @HammerFall2899: E RICORDIAMOLO AL MONDO CHI ERAVAMO E CHE POTREMMO RITORNARE. Tiziano Ferro ha ragione. #OneDirectionReunion #OneDire… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

È successo questo: Tiziano Ferro è andato ospite di Fabio Fazio durante la serata di Pasqua. Si è esibito e ha colto l’occasione per dire che «i concerti ora sono formalmente in piedi perché i ...Tiziano Ferro fa polemica sui concerti: 'Non so se si faranno, il Governo dia delle risposte, ne abbiamo bisogno’. Il web lo attacca per aver sollevato in piena emergenza Coronavirus un tema ...