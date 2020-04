Tiramisù cocktail

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 aprile 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti 3 cucchiai di gelato alla vaniglia, 2 cl di panna liquida = 1/2 tazzina da caffè, 2 cl di caffè = 1/2 tazzina da caffè, 2 cucchiaini da caffè di zucchero Procedura Frullare in un mixer tutti gli ingredienti con l’aggiunta di due cubetti di ghiaccio. Una volta ottenuta una crema omogenea il Tiramisùè pronto. Versare in un bicchiere e decorare con una spolverata di cacao amaro. La ricetta è del bar ...