Tina Cipollari e Kikó Nalli | è uscito il nuovo singolo del figlio Mattias | il videoclip

È trascorso un anno da quando Mattias Nalli ha debuttato sulla scena musicale con il singolo Universale in collaborazione con Rebel. La passione per la musica ha spinto Mattias, nome d'arte Nillas, a continuare la collaborazione con l'artista facendo uscire in questi giorni un secondo brano dal titolo Com'è che va. Vi ricordate di lui? Mattias è il figlio sedicenne di Tina Cipollari, celebre opinionista di Maria De Filippi a Uomini e Donne, ed il parrucchiere ex concorrente del Grande Fratello 16 Kikò Nalli. La storia d'amore dei suoi genitori era nata all'interno degli studi del famoso dating show Mediaset e, dopo un matrimonio di 15 anni e tre figli, la coppia si è separata. Kikò è diventato uno dei protagonisti più discussi della Casa nell'edizione condotta da Barbara ...

