The Dark Pictures Anthology | Little Hope arriverà quest' estate Pubblicato il

Leggi su eurogamer

(Di martedì 14 aprile 2020) Bandai Namco e Supermassive Games hanno confermato che Thesu PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. In occasione dell'annuncio è statoil reveal trailer del secondo capitolo dell'antologia, visibile più in basso."Siamo davvero entusiasti di poter dire di più su!" ha dichiarato Pete Samuels, CEO di Supermassive Games e produttore esecutivo di Thein un comunicato stampa. "Come secondo capitolo di Theè una storia tutta nuova e inquietante per i giocatori. Che stiano giocando da soli o con gli amici, non vediamo l'ora che i giocatori mettano le mani su".Ecco una panoramica del gioco, tramite Bandai Namco:Leggi altro...