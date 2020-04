Test sierologici Covid19 a pagamento | la Campania blocca le analisi nei laboratori privati

(Di martedì 14 aprile 2020) La Regioneper il Coronavirus neidiin. Si tratta dei kit veloci aper la ricerca degli anticorpi IgM e IgG, in grado di rilevare la presenza di un'infezione nell'organismo, ma non per la diagnosi del Coronavirus, che al momento è possibile solo con il tampone.

matteosalvinimi : 20.000 esami sierologici al giorno, già dal 21 aprile, grazie ai test dei medici dell'Ospedale San Matteo di Pavia:… - giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell'Ordine dei Medici, allunga la quar… - fanpage : Fontana annuncia: "Dal 21 aprile via ai test sierologici per rilasciare la "patente di immunità""

Dalla prossima settimana la Lombardia inizierà ad effettuare dei test sierologici per capire chi ha sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus, ha aggiunto l'assessore lombardo: "È un test non ...Lo ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, parlando dei test sierologici che partiranno dal 21 aprile in Lombardia. “È un test non rapidissimo ma che ci consente di raddoppiare i ...