Terzo Settore, le 8 proposte anti coronavirus al ministero del Lavoro (Di martedì 14 aprile 2020) Alberto Giorgi Il leghista Claudio Barbaro, presidente dell'Asi, l'ente di promozione sportiva e rete associativa nazionale del Terzo Settore, ha scritto una lettera con otto proposte al dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali della grillina Nunzia Catalfo Otto idee. Anzi, otto proposte concrete per utilizzare al meglio il cosiddetto Terzo Settore nell'emergenza sanitaria ed economica a livello nazionale provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto contenuto nella missiva vergata e inviata all'indirizzo del ministero del Lavoro da parte del senatore della Lega Claudio Barbaro, che è anche presidente dell'Asi, Ente di Promozione Sportiva e Rete associativa nazionale del Terzo Settore. Si tratta di otto suggerimenti che l'esponente del Carroccio a Palazzo Madama spera vengano presi in considerazione in vista della stesura e del varo dell'atto "decreto ... Leggi su ilgiornale Ecco perché ora serve anche una manovra per mettere al riparo il terzo settore

Roma. 21 milioni a sostegno di famiglie ed enti del terzo settore

Ultime Notizie dalla rete : Terzo Settore Terzo settore, la Regione approva l'assegnazione di importanti risorse finanziarie Piceno Oggi Bambini al centro per superare l’emergenza coronavirus

Va valorizzata e sostenuta, in collaborazione con la scuola, oggi e per il futuro, l’attività che molte associazioni di società civile e di terzo settore stanno svolgendo per sostenere le famiglie e i ...

La filantropia non è supplenza

E la cultura, terreno nel quale storicamente le Fondazioni vantano un importante presidio, non è un orpello, non è un «nice to have», non è una ciliegina sulla torta ma, piuttosto, un settore ...

