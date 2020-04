Terremoto oggi in Italia 14 aprile 2020: scossa a Crotone | Tempo reale (Di martedì 14 aprile 2020) Terremoto oggi 14 aprile 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 14 aprile 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 05,04 – Terremoto a Crotone Un sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato a Crotone, in Calabria, a una profondità di 7 chilometri. Ore 01,54 – scossa in provincia di Caltanisetta Una scossa di Terremoto è stata registrata a Ramacca, in provincia di Caltanisetta. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato ... Leggi su tpi Terremoto oggi in Italia 13 aprile 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale

