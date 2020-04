Tennis | Tokyo 2020 | le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021 Berrettini e

(Di martedì 14 aprile 2020) Come è ormai noto a tutti gli appassionati di sport, ledi, che da calendario avrebbero dovuto disputarsi tra la fine di luglio e la prima parte di agosto, sono state rinviate ala causa della pandemia di coronavirus. Lo slittamento di un anno avrà chiaramente delle ripercussioni (positive o negative a seconda dei casi) sugli atleti e rischia di modificare le gerarchie previste per ogni disciplina. Andiamo a focalizzarci sule sulledidell’Italia, che si affida principalmente a Matteoe Fabio Fognini. Il rinvio dei Giochi giapponesi non dovrebbe influire molto sulle chances dei due alfieri azzurri, che sono entrambi stabili nei pressi della top 10 (ottavo posto per, undicesimo per Fognini). Entrambi sono pressoché certi di partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi e si presenteranno ...

Andiamo a focalizzarci sul tennis e sulle speranze di medaglia dell’Italia ... per poi presentarsi da mina vagante a Tokyo 2021. Per quanto riguarda il doppio maschile, il meglio che l’Italia può ...Non è così invece per lo slittamento». Anche perché, in caso di cancellazione, l'assicurazione del Cio avrebbe coperto tutte le spese. Quindi abbiamo concordato con il Primo Ministro giapponese che co ...