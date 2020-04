Tenaris, ferma impianti e taglia personale in alcuni impianti USA (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Tenaris annuncia la ristrutturazione delle sue attività in USA, in risposta a uno scenario avverso, caratterizzato dal calo dei prezzi del petrolio e del gas, da un eccesso di offerta senza precedenti sul mercato petrolifero e da restrizioni operative causate dalla crisi COVID-19. Gli impianti di Tenaris a Koppel e Ambridge in Pennsylvania, Brookfield in Ohio e Baytown in Texas sono state o saranno temporaneamente chiuse fino a quando le condizioni del mercato non miglioreranno. Inoltre, Tenaris annuncia riduzioni del personale e adeguamenti della produzione nelle altre strutture presenti in USA, in linea con la domanda del mercato. Leggi su quifinanza (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –annuncia la ristrutturazione delle sue attività in USA, in risposta a uno scenario avverso, caratterizzato dal calo dei prezzi del petrolio e del gas, da un eccesso di offerta senza precedenti sul mercato petrolifero e da restrizioni operative causate dalla crisi COVID-19. Glidia Koppel e Ambridge in Pennsylvania, Brookfield in Ohio e Baytown in Texas sono state o saranno temporaneamente chiuse fino a quando le condizioni del mercato non miglioreranno. Inoltre,annuncia riduzioni dele adeguamenti della produzione nelle altre strutture presenti in USA, in linea con la domanda del mercato.

