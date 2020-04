Tempesta d’Amore Anticipazioni 15 Aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di martedì 14 aprile 2020)d’AmoreMercoledì 15– L’obiettivo di Bela: Bela non appena vede Paul e Lucy vicini non perde occasione per far sentire in colpa il giovane in merito alla morte di Romy. Anche Lucy è molto amareggiata ma nello stesso tempo trova le iniziative di Bela di cattivo gusto, finalizzate solo a tenerli distanti. Successivamente vedremo Michael piuttosto provato. Sarà la stessa Natascha che si accorgerà del suo malessere. L’uomo non è più lo stesso di una volta e sembra che nessuno possa fargli tornare il sorriso. Come fare? In un secondo momento contro ogni aspettativa Franzi decide di sottostare alle richieste di Christoph per poi scoprire che si tratta di un inganno. L'articolod’Amore15News Programmi Tv.