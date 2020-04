Taiwan, il Paese che ha sconfitto il coronavirus con scuole e negozi aperti (Di martedì 14 aprile 2020) Fondamentale, secondo molti analisti, è stata la velocità di reazione delle autorità di Taiwan ma anche la preparazione a simili epidemie e il massiccio uso di tecnologie per il tracciamento degli spostamenti dei cittadini. A dicembre, mentre il resto del mondo minimizzava, infatti, si sono subito mossi mettendo in atto tutte le misure anti-contagio ma evitando il lockdown. Leggi su fanpage CORONAVIRUS ITALIA E MONDO/ Famiglia di Taiwan contagiata : era stata nel nostro Paese (Di martedì 14 aprile 2020) Fondamentale, secondo molti analisti, è stata la velocità di reazione delle autorità dima anche la preparazione a simili epidemie e il massiccio uso di tecnologie per il tracciamento degli spostamenti dei cittadini. A dicembre, mentre il resto del mondo minimizzava, infatti, si sono subito mossi mettendo in atto tutte le misure anti-contagio ma evitando il lockdown.

Le modalità più riuscite per contenere l’epidemia di coronavirus sono state quelle messe in atto da Corea del Sud, Taiwan e Singapore. Questi Paesi hanno fatto uso delle applicazioni di tracciamento ...

