Surface Go 2 | nuove conferme

(Di martedì 14 aprile 2020) L’uscita del successore delGo di casa Microsoft sembra essere sempre più vicina, stando ad alcuneinformazioni.Go 2 – Certificazione FCCGo ha segnato l’entrata di Microsoft nel mercato Economy creando un prodotto adatto alle persone che vogliono un dispositivo performante senza dover spendere cifre assurde. La tecnologia vista nel primo modello, in combinazione al prezzo di mercato e al supporto di Redmond, ha segnato positivamente questo progetto. Non è un segreto l’interesse di Microsoft di continuare questa linea di prodotti e lanciare un successore e varie sono state le indiscrezioni su un “successore”. L’ultima di queste viene condivisa dai nostri colleghi di Windows Latest. Durante i loro controlli hanno evidenziato la conferma di una certificazione ufficiale FCC con riferimento a un ...

Nel mese di agosto 2018 abbiamo assistito all'annuncio du Surface Go, il nuovo device della famiglia Surface che offre tutte le potenzialità di Windows 10 in un device piccolo, leggero e dal prezzo ...