Superbike, cancellato il GP d’Italia! Rinviato il GP d’Aragon, a Misano si correrà a novembre e non a giugno (Di martedì 14 aprile 2020) Il Calendario del Mondiale Superbike 2020 ha subito ulteriori modifiche a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. La prima gara in programma sarebbe dovuta essere il GP d’Aragon previsto nel weekend del 22-24 maggio ma è stato Rinviato al 28-30 agosto, slitta invece di cinque mesi il GP di Misano: sul circuito intitolato a Marco Simoncelli non ci si darà battaglia dal 12 al 14 giugno ma nel fine settimana del 6-8 novembre, sarà l’ultima prova della stagione. Arriva purtroppo una notizia molto triste ed è quella della cancellazione del GP d’Italia, purtroppo non si correrà a Imola sulla pista intitolata a Enzo e Dino Ferrari. A questo punto la prima gara in calendario è il GP di Gran Bretagna (3-5 luglio a Donington) seguito dal GP di Germania (31 luglio-2 agosto a Oschersleben) e dal GP d’Olanda ... Leggi su oasport Coronavirus Superbike/ Nuovo calendario 2020 : Gp Imola cancellato - Misano a novembre (Di martedì 14 aprile 2020) Il Calendario del Mondiale2020 ha subito ulteriori modifiche a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. La prima gara in programma sarebbe dovuta essere il GP d’Aragon previsto nel weekend del 22-24 maggio ma è statoal 28-30 agosto, slitta invece di cinque mesi il GP di: sul circuito intitolato a Marco Simoncelli non ci si darà battaglia dal 12 al 14 giugno ma nel fine settimana del 6-8 novembre, sarà l’ultima prova della stagione. Arriva purtroppo una notizia molto triste ed è quella della cancellazione del GP d’Italia, purtroppo non si correrà a Imola sulla pista intitolata a Enzo e Dino Ferrari. A questo punto la prima gara in calendario è il GP di Gran Bretagna (3-5 luglio a Donington) seguito dal GP di Germania (31 luglio-2 agosto a Oschersleben) e dal GP d’Olanda ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA SUPERBIKE Cancellato il round di Imola dell'8-10 maggio, spostati i round di Aragon e di Misano… - OA_Sport : Superbike, cancellato il GP d’Italia! Rinviato il GP d’Aragon, a Misano si correrà a novembre e non a giugno - VoceGiallorossa : ??LIVE #COVID19 - Gli aggiornamenti delle 17:00 0?? Zero contagi in Basilicata ? Cambiano le finestre delle naziona… - HyperLiuk : RT @MotociclismoIT: Cancellato il GP di Imola, a Misano a novembre! Ecco il nuovo calendario SBK - LaSara_SaSa : RT @SkySportMotoGP: ULTIM'ORA SUPERBIKE Cancellato il round di Imola dell'8-10 maggio, spostati i round di Aragon e di Misano #SkyMotori #W… -