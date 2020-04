Successo per l’asta di Federica Pellegrini: raccolti 66mila euro da donare all’Ospedale di Bergamo (Di martedì 14 aprile 2020) Grandissimo Successo per l’asta indetta da Federica Pellegrini che oggi ha messo in vendita alcuni dei suoi più cari cimeli sportivi per aiutare l’Ospedale Civile di Bergamo Papa Giovanni XXIII. La fuoriclasse del nuoto azzurro, accompagnata nel pomeriggio dallo scatenato Frank Matano con cui è stata giudice a Italia’s Got Talent, ha raccolto ben 66.100 euro da donare alla struttura che è alle prese con l’emergenza sanitaria. La già Campionessa Oimpica ha offerto ben 59 cimeli, questi quelli più pagati: 5100 euro per la tuta con cui è salita sul podio ai Mondiali 2019 (oro sui 200 metri stile libero); 4550 euro per gli occhialini indossati nella gara in cui vinse l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008; 3400 euro per il bomber corto indossato a Italia’s Got Talent. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi su oasport Successo per l’asta di Federica Pellegrini Per il Papa Giovanni 66 mila euro

Leonardo Pieraccioni - dedica speciale ai nonni per il successo de Il Ciclone

Ultime Notizie dalla rete : Successo per Successo per l'asta di Federica Pellegrini Per il Papa Giovanni 66 mila euro L'Eco di Bergamo Coronavirus, Oms: ecco i 6 criteri necessari per ripartire con la fase 2

Per quanto riguarda le restrizioni di viaggio ... Le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani, dovrebbero venire protette più a lungo. Secondo la bozza, il successo di una "rimozione ...

FIFA 20 ed Apex Legends, problemi ai server e impossibile accedere: cosa sta succedendo? 5

Tantissimi problemi ai server di EA oggi 14 aprile 2020: pare sia impossibile giocare a FIFA 20 ed Apex Legends, cosa succede? Ecco le informazioni disponibili.. Brutta giornata per i server di ...

