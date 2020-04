Stessa spiaggia, stesso mare anche dopo l’emergenza coronavirus? (Di martedì 14 aprile 2020) Saranno stati, forse, questi tre giorni del week-end festivo passati in casa. Sarà stata la prospettiva di trascorrere in casa anche il week-end del 25 aprile e del primo maggio. Fatto sta che la domanda che ha iniziato a fare capolino sui balconi delle case degli italiani è stata: si potrà andare al mare vista questa emergenza coronavirus in quella che si annuncia come la torrida estate 2020 da trascorrere all’interno delle proprie abitazioni limitando al massimo gli spostamenti? Una prima risposta è stata data dalla sottosegretaria al ministero della Cultura, Lorenza Bonaccorsi. LEGGI anche > Nunzia Catalfo: «Pronti a istituire il reddito d’emergenza» Si potrà andare al mare? La posizione della sottosegretaria Bonaccorsi Quest’ultima, in un’intervista a Rai News 24, si è detta ottimista in merito ... Leggi su giornalettismo Mondragone - il commento di AMBC : “Stessa spiaggia - stesso mare - stessi concessionari” (Di martedì 14 aprile 2020) Saranno stati, forse, questi tre giorni del week-end festivo passati in casa. Sarà stata la prospettiva di trascorrere in casail week-end del 25 aprile e del primo maggio. Fatto sta che la domanda che ha iniziato a fare capolino sui balconi delle case degli italiani è stata: si potrà andare alvista questa emergenzain quella che si annuncia come la torrida estate 2020 da trascorrere all’interno delle proprie abitazioni limitando al massimo gli spostamenti? Una prima risposta è stata data dalla sottosegretaria al ministero della Cultura, Lorenza Bonaccorsi. LEGGI> Nunzia Catalfo: «Pronti a istituire il reddito d’emergenza» Si potrà andare al? La posizione della sottosegretaria Bonaccorsi Quest’ultima, in un’intervista a Rai News 24, si è detta ottimista in merito ...

Ultime Notizie dalla rete : Stessa spiaggia Stessa spiaggia, stesso mare, tutto diverso: come cambierà la stagione balneare La Repubblica Da Jesolo a Bibione, operai al lavoro: preparano le spiagge

La soluzione, sviluppata da una ditta modenese, prevede l’installazione di tre pareti intorno a ciascun posto spiaggia per isolarlo dagli altri con cui è in contatto. Nel frattempo si attendono ...

