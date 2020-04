Stefano Sala | ex fidanzato Dayane Mello Ci siamo fatti male | ma ora è superato

Stefano_Lupus : RT @maddamasu: Israele e l'Autorità Palestinese hanno deciso di creare una sala operativa congiunta per combattere l’epidemia da coronaviru… - Stefano_Lupus : RT @Pinucciosono: cioè una delle città con più contagi deve essere riaperta come test...bo non so come lo vedo a questo - franco_sala : RT @KilimangiaroRai: Una #Pasqua diversa, in giro per il pianeta dalle vostre case! Si parte alle 16.00 con ospiti e documentari. Ci sarà a… - stefano_sala : @luigidimaio E dagli torto - stefano_broggio : RT @poliziadistato: Una 95enne chiama preoccupata in sala operativa @QuesturaDiRoma perché ha finito la bombola di ossigeno e la sua farmac… -

Nessun mistero sul fatto che Stefano Sala sia l’ex fidanzato di Dayane Mello. La modella è ancora in gara a Pechino Express 2020, che tornerà nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 14 aprile ...

Bosco in fiamme a Cetona, intervengono vigili del fuoco e volontari

Si è verificato un incendio boschivo in località Santo Stefano (Cetona). Intorno alle 17.30 di ieri (domenica 12 aprile) i volontari della sezione locale de La Racchetta Onlus hanno segnalato alla ...

