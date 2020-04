Stanchezza da quarantena. Esiste. Lo psicologo ci spiega come reagire.

__Sailor_Mars_ : Notti lunghe. Fatte di paura, incertezza, dubbio, stanchezza e amore.. Tutti si lamentano della quarantena..io pagh… - AnnaNapoli2020 : @canyaman1989 La notte è il regno del silenzio. Parlano solo i pensieri più insistenti, prima che la stanchezza met… - Elisa27071981 : Tra: - la quarantena dal 6 marzo - la polemica su Tiziano - il ciclo che sarà il 15° giorno in un mese che ce l'ho… - moondie_as : @__infondoalmar Estrema stanchezza. Ha parlato del corona virus a Cuba e della quarantena con Nicolai. Poi ha detto… - viviana_iaia : RT @MikeFuriano: Ormai mi basta vedere gli spot Barilla ecc per avere attacchi di commozione improvvisa. Sarà la stanchezza. La quarantena.… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanchezza quarantena

Scienze Fanpage

Il diffondersi del nuovo Coronavirus ci ha obbligato a restare a casa. Questa quarantena mette a dura prova la psiche. Sono frequenti episodi di ansia, stanchezza e depressione. Come combatterli? Ce ...Anche il più popoloso Comune della Valle Sabbia, dove in termini assoluti ci sono stati più contagiati e persone in quarantena, ha affrontato con determinazione e resilienza la fase critica della ...