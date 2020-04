Sport e Cinema fermi. Invictus vince l’Oscar al tempo del Coronavirus

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Loed ilsono due grandi passioni negate dal maledetto. Ma questa necessaria clausura è un’ottima occasione per rivedere i capolavori dellosul grande schermo. Ho voluto stilare la mia personale classifica, ma in questo gioco – antidoto alla depressione da– voglio coinvolgere tutti gli appassionati d’Olimpia e della celluloide. La produzionetografica dedicata alloè sterminata ed attraversa tantissime disciplineive. “Fuga per la vittoria” , con Pelè sul set, racconta la fuga di un squadra calcistica di Alleati nella Parigi occupata dai Nazisti. Silvester Stallone, che di quella squadra era il portiere, ha reso immortali le gesta del puglie Rocky. La scalata frenetica dello scalone monumentale del Museo di Philadelfia è una delle ...