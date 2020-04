Splash, una sirena a Manhattan: Disney+ rimuove il sedere di Daryl Hannah, ma il risultato è pessimo (Di martedì 14 aprile 2020) Disney+ ha deciso di censurare il sedere di Daryl Hannah nel cult Splash, una sirena a Manhattan, ma il risultato è davvero pessimo. Disney+ ha rimosso il sedere di Daryl Hannah in una scena di Splash, una sirena a Manhattan, ma lo ha fatto con una pessima CGI e un altrettanto pessimo risultato. Splash, una sirena a Manhattan, commedia per famiglie del 1984, vede protagonista Tom Hanks, qui agli esordi, nei panni di un giovane newyorkese di nome Allen Bauer che si innamora di una sirena (Daryl Hannah) che per bene due volte lo ha salvato mentre stava per annegare. Visto il tema, il film contiene alcune brevi scene che contengono nudità, ma dopo averlo aggiunto in catalogo, Disney+ ha pensato bene di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 aprile 2020)ha deciso di censurare ildinel cult, una, ma il risultato è davvero pessimo.ha rimosso ildiin una scena di, una, ma lo ha fatto con una pessima CGI e un altrettanto pessimo risultato., una, commedia per famiglie del 1984, vede protagonista Tom Hanks, qui agli esordi, nei panni di un giovane newyorkese di nome Allen Bauer che si innamora di una) che per bene due volte lo ha salvato mentre stava per annegare. Visto il tema, il film contiene alcune brevi scene che contengono nudità, ma dopo averlo aggiunto in catalogo,ha pensato bene di ...

Come riportato da Gizmodo, Disney ha censurato alcune scene di Splash - Una sirena a Manhattan sulla piattaforma Disney+, presentando un disclaimer all'inizio del film che preannuncia varie modifiche ...

Splash, una sirena a Manhattan, commedia per famiglie del 1984, vede protagonista Tom Hanks, qui agli esordi, nei panni di un giovane newyorkese di nome Allen Bauer che si innamora di una sirena ...

