“Sono una parlamentare, sto andando al mare”. Deputata fermata dalla polizia il giorno di Pasquetta (Di martedì 14 aprile 2020) Si tratta di una delle prime persone multate a Roma, a un posto di blocco anti scampagnata della polizia municipale. Stiamo parlando di Sara Cunial, Deputata eletta col Movimento 5 Stelle poi espulsa, e ora nelle fila del gruppo misto. “Sono una parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni sto andando al mare”. Era sola, all’inizio della via del Mare, una delle arterie che collega la capitale al suo litorale, l’onorevole ha tentato di convincere la pattuglia di servizio che il giorno di Pasquetta stesse andando al mare per lavoro. La donna, come riporta Repubblica, ha dichiarato che fa parte della commissione XIII, Agricoltura – e prima ancora l’VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici. Tuttavia agli agenti della polizia locale è comunque sembrata una scusa, anche alla luce del fatto che ieri il Parlamento era chiuso. E ... Leggi su caffeinamagazine “Sono andato a letto con un onorevole…”. La rivelazione dell’ex volto di Amici è una bomba a orologeria

