Sono arrivate le offerte di MediaWorld “Solo per oggi” per il 14 aprile 2020

Agli infermieri di Vercelli sono arrivate tute gialle non traspiranti: sono inutilizzabili

Sono arrivate all'aeroporto le forniture sanitarie acquistate dalla città di Nizza

Ad attendere l’aereo il Prefetto Bernard Gonzalez e il Sindaco Christian Estrosi. Il materiale è destinato agli ospedali cittadini, al personale sanitario che opera in città e alla popolazione E’ ...

Cassa integrazione, ecco i pagamenti

Le domande di cassa integrazione ordinaria in riferimento alle misure previste per far fronte all’emergenza coronavirus sono arrivate da circa 300.000 aziende per un totale di 4,5 milioni di ...

