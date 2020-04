Sondaggi politici Noto: attacco a Salvini e Meloni, 54% italiani boccia Conte (Di martedì 14 aprile 2020) Sondaggi politici Noto: attacco a Salvini e Meloni, 54% italiani boccia Conte L’attacco del premier Giuseppe Conte ai leader sovranisti Matteo Salvini e Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di venerdì è stato fuori luogo. A sostenerlo è il 54% degli italiani intervistati dall’istituto Noto nei Sondaggi politici per Qn. A pensarla diversamente è poco più di un quarto dei cittadini secondo cui la dura reprimenda del capo del governo nei confronti dei due leader non è altro che “una risposta alle accuse ricevute” in precedenza. Il 18% del campione preferisce non esprimersi. Durante la conferenza stampa di venerdì scorso, il presidente del Consiglio ha annunciato anche l’allungamento del lockdown al 3 maggio. La proroga viene considerata giusta dal 63% degli italiani e sbagliata dal 26% secondo cui ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici elettorali oggi 14 aprile 2020 : il 63 per cento degli italiani non ha fiducia in Conte

