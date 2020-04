Sondaggi politici elettorali oggi 14 aprile 2020: il 63 per cento degli italiani non ha fiducia in Conte (Di martedì 14 aprile 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 14 aprile: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Secondo un Sondaggio Tecné-Dire, il 63,5 per cento degli italiani intervistati non ha fiducia nel governo Conte contro il 32 per cento che crede nelle sue politiche. Il 49 per cento pensa che sia il caso di lasciare l’Ue. Se fino a un paio d’anni fa almeno il 65 per cento dei connazionali credeva fermamente in Bruxelles, tanto da aderire senza dubbi all’Unione, oggi, dopo il Coronavirus, la percentuale di chi sposa senza tentennamenti l’idea degli Stati Uniti d’Europa e quella di chi invece procederebbe senza esitazioni a una separazione consensuale, e forse anche a un divorzio si equivalgono, con una differenza di pochi decimali. Sondaggi politici elettorali, l’attacco al centrodestra Il 68 per cento è poi convinto che le decisioni prese dal ... Leggi su tpi SONDAGGI POLITICI/ 45% ha fiducia in Conte - +7% in due mesi

