Sondaggi politici | Conte batte Merkel e Macron | governo italiano è più apprezzato durante

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) I cittadini italiani apprezzano l'operato dell'emergenza Coronavirus più di quanto non lo facciano i cittadini tedeschi e quelli francesi per i loro rispettivi esecutivi. Secondo uno effettuato da Swg per il Tg La7, quindi, possiamo dire che GiuseppeAngelaed Emmanuel